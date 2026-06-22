Hawks, Aaron Wiggins'i 2 ikinci tur seçim hakkı karşılığında kadrosuna kattı

Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder'ın kanat oyuncusu Aaron Wiggins'i iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anlaşmaya göre Hawks, Thunder'a 2030 yılına ait kendi ikinci tur draft hakkını ve 2032 yılında sahip olduğu kendi seçim hakkı ile Los Angeles Lakers seçim hakkı arasından daha düşük değerde olanını gönderecek.
Bu hamlenin, Thunder'ın maaş bütçesinde esneklik yaratma ve diğer oyuncularını takımda tutabilme planlarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Wiggins'in sözleşmesi gelecek sezon Oklahoma City'nin maaş bütçesinde 9 milyon doların biraz üzerinde yer kaplayacaktı.
Pazar günü daha önce C.J. McCollum ile sözleşme uzatma konusunda anlaşan Atlanta, bu hamleyle kanat rotasyonunu da güçlendirmiş oldu.
Altı yıllık NBA kariyerine sahip olan Wiggins'in sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Kontratın son yılı ise takım opsiyonu içeriyor.
Bu hamlenin, Thunder'ın maaş bütçesinde esneklik yaratma ve diğer oyuncularını takımda tutabilme planlarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Wiggins'in sözleşmesi gelecek sezon Oklahoma City'nin maaş bütçesinde 9 milyon doların biraz üzerinde yer kaplayacaktı.
Pazar günü daha önce C.J. McCollum ile sözleşme uzatma konusunda anlaşan Atlanta, bu hamleyle kanat rotasyonunu da güçlendirmiş oldu.
Altı yıllık NBA kariyerine sahip olan Wiggins'in sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Kontratın son yılı ise takım opsiyonu içeriyor.