Karne Ne Zaman Alınacak? 2025-2026 Karne Tarihi Belli Oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre okulların kapanış tarihi ve karne günü belli oluyor.

2026 karne günü ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak.

Bu tarihle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB takvimine göre eğitim öğretim yılı haziran ayında sona eriyor. Öğrenciler son ders gününün ardından okullarında düzenlenecek törenlerle karnelerini alacak.

Karne dağıtımı okul yönetimlerinin belirlediği saatlerde gerçekleştirilecek.

E-Okul karne notları ne zaman açıklanır?

Öğrencilerin dönem içindeki not bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Karne günü öğrenciler hem basılı karnelerini hem de dijital not bilgilerini kontrol edebiliyor.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Karne alınmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise MEB'in açıkladığı takvime göre başlayacak.

Sonuç: Karne ne zaman alınacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karne gününün ardından yaz tatili başlayacak.