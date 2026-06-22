Kocaelispor formasıyla başarılı bir dönem geçiren Habib Keita, transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yeşil-siyahlı yönetimin kiralık dönemindeki performansının ardından 3 yıllık sözleşme imzalattığı 23 yaşındaki Malili orta saha için Almanya'dan ilgi olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla lig ve kupada toplam 33 maça çıkan Keita, performansıyla takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Süper Lig kulüplerinin ardından Bundesliga temsilcileri TSG 1899 Hoffenheim ve SC Freiburg'un da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Alman kulüplerinin, Habib Keita için sözlü olarak 2.5 milyon Euro seviyesinden kapıyı açtığı, bu rakamın başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon Euro seviyesine çıkabileceği öğrenildi.
KOCAELİSPOR'UN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO
Kocaelispor yönetiminin, yeni sezon planlamasında önemli bir rol vermeyi düşündüğü Habib Keita'yı kolay bırakmak istemediği ifade edildi. Yeşil-siyahlıların, bonservisi yeni alınan Malili oyuncu için masaya oturma şartını 5 milyon Euro olarak belirlediği aktarıldı.
Kocaelispor'un, Keita için ancak belirlenen bu seviyeye ulaşacak bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Kocaelispor formasıyla lig ve kupada toplam 33 maça çıkan Keita, performansıyla takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Süper Lig kulüplerinin ardından Bundesliga temsilcileri TSG 1899 Hoffenheim ve SC Freiburg'un da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Alman kulüplerinin, Habib Keita için sözlü olarak 2.5 milyon Euro seviyesinden kapıyı açtığı, bu rakamın başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon Euro seviyesine çıkabileceği öğrenildi.
KOCAELİSPOR'UN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO
Kocaelispor yönetiminin, yeni sezon planlamasında önemli bir rol vermeyi düşündüğü Habib Keita'yı kolay bırakmak istemediği ifade edildi. Yeşil-siyahlıların, bonservisi yeni alınan Malili oyuncu için masaya oturma şartını 5 milyon Euro olarak belirlediği aktarıldı.
Kocaelispor'un, Keita için ancak belirlenen bu seviyeye ulaşacak bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği belirtildi.