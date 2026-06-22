Trabzonspor'da karar kamp sonrası verilecek!

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları öncesinde gözler transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut oyuncuların geleceğine çevrildi. Bordo-mavili ekipte kadro yapılanmasının önemli başlıklarından birini ayrılık ihtimali bulunan oyuncular oluşturuyor.
Teknik heyetin, sezon öncesi kamp döneminde futbolcuların performanslarını detaylı şekilde değerlendireceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDY İÇİN KAMP PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Batista Mendy'nin geleceği belirsizliğini koruyor. İspanya Ligi ekiplerinin oyuncuyla ilgilendiği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Trabzonspor yönetiminin beklentilerin altında kalan tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Mendy hakkında verilecek kararda kamp performansının da etkili olması bekleniyor.
DRAGUŞ İÇİN KARAR HAZIRLIK DÖNEMİNDEN SONRA
Denis Draguş'un durumu da netlik kazanmayı bekleyen dosyalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Rumen futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın hazırlık döneminin ardından verilmesi bekleniyor.
FATİH TEKKE RAPOR SUNACAK
Trabzonspor'da John Lundstram ve Cihan Çanak'ın da geleceği henüz netleşmiş değil. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kamp sürecinde tüm oyuncuları yakından takip edeceği, hazırlık maçlarında elde edilecek veriler doğrultusunda yönetime rapor sunacağı öğrenildi.
Yabancı oyuncu kontenjanı ve transfer planlamasının da bu süreçte etkili olabileceği belirtiliyor.
NİHAİ KARAR KAMP SONRASI
Trabzonspor yönetiminin, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda hareket edeceği ifade ediliyor.
Kamp sürecinin ardından bazı oyuncular için kiralama, satış ya da takımda devam etme seçenekleri değerlendirilecek. Nihai kararların hazırlık döneminin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.
Teknik heyetin, sezon öncesi kamp döneminde futbolcuların performanslarını detaylı şekilde değerlendireceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDY İÇİN KAMP PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Batista Mendy'nin geleceği belirsizliğini koruyor. İspanya Ligi ekiplerinin oyuncuyla ilgilendiği yönündeki iddialar gündeme gelirken, Trabzonspor yönetiminin beklentilerin altında kalan tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Mendy hakkında verilecek kararda kamp performansının da etkili olması bekleniyor.
DRAGUŞ İÇİN KARAR HAZIRLIK DÖNEMİNDEN SONRA
Denis Draguş'un durumu da netlik kazanmayı bekleyen dosyalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Rumen futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın hazırlık döneminin ardından verilmesi bekleniyor.
FATİH TEKKE RAPOR SUNACAK
Trabzonspor'da John Lundstram ve Cihan Çanak'ın da geleceği henüz netleşmiş değil. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kamp sürecinde tüm oyuncuları yakından takip edeceği, hazırlık maçlarında elde edilecek veriler doğrultusunda yönetime rapor sunacağı öğrenildi.
Yabancı oyuncu kontenjanı ve transfer planlamasının da bu süreçte etkili olabileceği belirtiliyor.
NİHAİ KARAR KAMP SONRASI
Trabzonspor yönetiminin, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda hareket edeceği ifade ediliyor.
Kamp sürecinin ardından bazı oyuncular için kiralama, satış ya da takımda devam etme seçenekleri değerlendirilecek. Nihai kararların hazırlık döneminin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.