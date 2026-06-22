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Galatasaray'da Vladimir Micov ile yollar ayrıldı!

Galatasaray MCT Technic, sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:07
Galatasaray'da Vladimir Micov ile yollar ayrıldı!
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Galatasaray MCT Technic, sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Vladimir Micov

Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir.

Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."



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