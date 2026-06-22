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Bu şiddet infial yarattı!

Sosyal medyada paylaşılan ve bir yarış atına yönelik kötü muamele iddialarını gündeme getiren görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde yer alan atın Jefe de Jefes olduğunun ortaya çıkması üzerine hayvanseverler ve yarış camiası olaya sert tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 14:33
Haber: Sporx.com
Bu şiddet infial yarattı!
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SPORX ÖZEL - At yarışı dünyasında geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir olay, yarışseverler ve hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Bir dönem önemli koşular kazanan JEFE DE JEFES adlı safkanın yarış hayatının ardından mahalli yarışlara gönderilmesi ve burada maruz kaldığı şiddet görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2023 yılında, Grup 1 seviyesindeki Anafartalar Koşusu'nu kazanan safkanın son görüntüleri yürek burktu.

Safkanın yarış hayatının son döneminde ilgilileri arasında yer alan yetkili ise şu açıklamaları yaptı:

"Jefe de Jefes isimli atın ilgilisiydik. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da atı İzmir'den kiralık olarak almıştık. Starttan çıkmadığı için atı sahibine geri gönderdik. Onlar da 'İzmir'de deneyelim' dediler. İzmir'de de starttan çıkmayınca, sahibinin hipodrom dışında bakabileceği bir yeri olmadığı için atı rahat edebileceği bir yere gönderelim dedik.

Atı videoda görünen kişilere verdik. Görüşmemizde, Jefe'yi yalnızca ara sıra binmek amacıyla alacaklarını söylediler. Bu görüntüleri gördükten sonra ne diyeceğimizi bilemedik. Şu anki sahipleriyle de görüşüyoruz.

Jefe'nin bundan sonraki yaşamını daha rahat edebileceği bir yerde sürdürmesini sağlayacağız. Çok üzgünüm. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için Jefe'den özür diliyoruz. Özrümüz lafta kalmayacak, gereken neyse yapacağız."
 
At yarışları günü etkinliği
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