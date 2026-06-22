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Hawks, CJ McCollum ile 1 yıllık 21 milyon dolarlık sözleşmede anlaştı

Atlanta Hawks, tecrübeli guard C.J. McCollum ile 1 yıl ve 21 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks, CJ McCollum ile 1 yıllık 21 milyon dolarlık sözleşmede anlaştı
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Atlanta Hawks, tecrübeli guard C.J. McCollum ile 1 yıl ve 21 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Stein Line'dan Jake Fischer'ın ek haberine göre McCollum'un yeni kontratında ayrıca 7.5 milyon dolarlık bir takas bonusu da bulunuyor.

McCollum, Washington Wizards'ın Trae Young'ı kadrosuna kattığı takas sonrasında Atlanta'ya gelmişti. Deneyimli combo guard, takıma katıldığı andan itibaren Hawks'ın arka alan rotasyonuna istikrar kazandıran isimlerden biri oldu.

Atlanta, McCollum'un ilk beşte başladığı maçlarda 19 galibiyet ve sadece 4 mağlubiyetlik etkileyici bir derece yakaladı.

Hawks'ın ilk turda New York Knicks'e elendiği playoff serisinde de McCollum takımın en istikrarlı skor üreticilerinden biri olarak öne çıktı. Altı maç süren seride maç başına 19.2 sayı ortalaması yakalayan deneyimli oyuncu, saha içinden de yüzde 46.5 isabet oranıyla oynadı.

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