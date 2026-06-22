Thibaut Courtois: 'Real Madrid'de bırakmak istiyorum'

Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki deneyimli eldiven, kariyerini Real Madrid'de noktalamak istediğini dile getirdi.
Belçikalı kaleci, "Hayalim, Real Madrid'de 4-5 sezon daha kalmak. 8 yıldır Real Madrid'de oynuyorum ve kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum." dedi.
Thibaut Courtois'in, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Belçikalı kaleci, "Hayalim, Real Madrid'de 4-5 sezon daha kalmak. 8 yıldır Real Madrid'de oynuyorum ve kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum." dedi.
Thibaut Courtois'in, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.