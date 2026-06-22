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Thibaut Courtois: "Real Madrid'de bırakmak istiyorum"

Real Madrid'in 34 yaşındaki deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, kariyerini İspanyol devinde sonlandırmak istediğini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Thibaut Courtois: 'Real Madrid'de bırakmak istiyorum'
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Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 34 yaşındaki deneyimli eldiven, kariyerini Real Madrid'de noktalamak istediğini dile getirdi.

Belçikalı kaleci, "Hayalim, Real Madrid'de 4-5 sezon daha kalmak. 8 yıldır Real Madrid'de oynuyorum ve kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum." dedi.

Thibaut Courtois'in, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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