Altay'da FIFA dosyaları için seferberlik

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi FIFA kaynaklı dosyaları çözmek için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon eski yabancı futbolcusu Polonyalı kaleci Stachowiak'a olan borcu nedeniyle 6 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, benzer bir yaptırımla karşılaşmamak adına çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir temsilcisinin, Gnanduillet, Mossoro, Amorim, Aka, Kappel ve Cocalic gibi eski oyunculara olan kesinleşmiş borçlarını kapatmak için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetimin, söz konusu ödemeler konusunda pazarlıklarını devam ettirdiği ifade edildi.
Altay'da önceliğin puan silme cezalarının önüne geçmek olduğu, bu sürecin ardından mevcut kadroya yönelik ödemelerin planlandığı belirtildi. Kulübün transfer yasağının ise en erken Ocak ayında kalkabileceği kaydedildi.
Öte yandan Altay yönetiminin, yatırımcı Ahmet Nur Çebi'den gelecek desteği beklediği aktarıldı.
Altay'da önceliğin puan silme cezalarının önüne geçmek olduğu, bu sürecin ardından mevcut kadroya yönelik ödemelerin planlandığı belirtildi. Kulübün transfer yasağının ise en erken Ocak ayında kalkabileceği kaydedildi.
Öte yandan Altay yönetiminin, yatırımcı Ahmet Nur Çebi'den gelecek desteği beklediği aktarıldı.