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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyer rekorunu geliştirdi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında 7 basamak yükselerek kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncü sıraya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyer rekorunu geliştirdi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 54'üncülüğe yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkan 24 yaşındaki sporcu, kariyer rekorunu kırdı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.

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