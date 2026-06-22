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Aliağa FK'dan orta sahaya takviye

Yeni sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa FK, son olarak Çorum FK forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:34
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Aliağa FK'dan orta sahaya takviye
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak Çorum FK'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezonda Çorum FK formasıyla 35 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki futbolcu, takımının play-off şampiyonluğu yaşamasında önemli rol oynadı. Deneyimli oyuncu, sezonu 5 gol ve 4 asistle tamamladı.

Kariyerinde Konya Şekerspor, Sarayönü Belediyespor, Manavgat Evrensekispor, Samsunspor, Ümraniyespor ve Manisa FK formalarını da terleten Oğuz Gürbulak'ın sarı-siyahlı ekiple sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Transfer döneminde birçok önemli isimle anlaşma sağlayan Aliağa FK ise henüz yeni transferlerini resmi olarak açıklamadı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendiren İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde peş peşe imzaları duyurması bekleniyor.

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