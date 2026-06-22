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Inter, Palestra transferinde sona yaklaştı

Inter, Atalanta forması giyen Marco Palestra transferi için görüşmelerini sürdürüyor. İki kulüp arasında 18 Haziran Perşembe günü yapılan görüşmenin, transferin tamamlanması adına önemli olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 13:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Inter, Palestra transferinde sona yaklaştı
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Inter yönetimi, Cristian Chivu'nun 2005 doğumlu oyuncuyu temmuz ortasındaki kampın ilk gününden itibaren kadroda görmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

YENİ TOPLANTI YAPILACAK

Sky Sport'un haberine göre Inter ve Atalanta, önümüzdeki haftanın başında yeniden bir araya gelecek. 22 Haziran Pazartesi ile 23 Haziran Salı arasında yapılması planlanan görüşmede iki kulübün, transferin son detaylarını netleştirmesi bekleniyor.

Oyuncunun, Premier League'den gelen ilgiye rağmen Inter ile anlaşmaya vardığı ve Milano'ya transfer olmayı öncelikleri arasında tuttuğu aktarıldı.

ANLAŞMADA SON DETAYLAR KALDI

Marco Palestra'nın Atalanta'dan Inter'e toplamda yaklaşık 50 milyon Euro karşılığında transfer olması bekleniyor. İki kulüp arasında bonuslar ve gelecekte yapılacak satıştan alınacak pay konusunda detayların netleşmesi gerekiyor. Bu payın yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olabileceği ifade edildi.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Inter ile Marco Palestra'nın sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Defans oyuncusunun, sezon başına yaklaşık 2 milyon Euro net ücretle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Inter'in bu transferi önemli bir yatırım olarak gördüğü, yönetimin ve Cristian Chivu'nun, Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in yerini alması beklenen 2005 doğumlu oyuncuya güvendiği kaydedildi.

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