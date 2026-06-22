Fenerbahçe Mauro Junior girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik heyetin raporu doğrultusunda sürüyor. Sarı-lacivertliler, kadroda geniş rotasyon ve çok yönlü oyuncu profili hedefi kapsamında PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior'u gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAURO JUNIOR ÖN PLANDA
PSV Eindhoven'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için girişimlerin hız kazandığı belirtildi.
Esas mevkii sol bek olan Mauro Junior, aynı zamanda sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncunun, ihtiyaç halinde sol kanat ve sağ kanatta da oynayabilmesi dikkat çekiyor.
FERDİ KADIOĞLU BENZERLİĞİ
Mauro Junior'un çok yönlü yapısıyla Ferdi Kadıoğlu'na benzediği kaydedildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu tarz oyuncuları beğendiği ve kadrosunda görmek istediği bildirildi.
PSV'DE İSTİKRARLI PERFORMANS
2018 yılından bu yana PSV Eindhoven'da bulunan ve Hollanda ekibinin altyapısından yetişen Mauro Junior, son yıllardaki istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Brezilyalı futbolcu, PSV formasıyla bugüne kadar 232 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan Mauro Junior, 39 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, PSV kariyerinde 4 Hollanda Şampiyonluğu, 4 Hollanda Süper Kupası ve 2 Hollanda Kupası kazandı.
PSV Eindhoven'da forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için girişimlerin hız kazandığı belirtildi.
Esas mevkii sol bek olan Mauro Junior, aynı zamanda sağ bek ve orta sahada da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncunun, ihtiyaç halinde sol kanat ve sağ kanatta da oynayabilmesi dikkat çekiyor.
FERDİ KADIOĞLU BENZERLİĞİ
Mauro Junior'un çok yönlü yapısıyla Ferdi Kadıoğlu'na benzediği kaydedildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu tarz oyuncuları beğendiği ve kadrosunda görmek istediği bildirildi.
PSV'DE İSTİKRARLI PERFORMANS
2018 yılından bu yana PSV Eindhoven'da bulunan ve Hollanda ekibinin altyapısından yetişen Mauro Junior, son yıllardaki istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Brezilyalı futbolcu, PSV formasıyla bugüne kadar 232 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan Mauro Junior, 39 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, PSV kariyerinde 4 Hollanda Şampiyonluğu, 4 Hollanda Süper Kupası ve 2 Hollanda Kupası kazandı.