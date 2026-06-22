Beşiktaş'tan Davitashvili için yeni hamle!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'nın en önem verdiği mevkilerin başında sol kanat geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİDEN LİSTEDE
Siyah-beyazlılar için bir süredir bu bölgede Leandro Trossard ismi gündemin bir numarasında yer alsa da Zuriko Davitashvili de adayların ilk sırasında yer almaya devan ediyor.
İNADI KIRMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne'den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor.
20 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Ligue 2'de sezonu 3. Sırada bitiren St. Etienne play-off finalinde Nice yenilerek üst lige çıkmayı başaramadı.
Davitashvili sezon genelinde başarılı bir performans sergilerken 16 gol ve 5 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Fransız ekibi St. Etienne, Ligue 1 hedefinden dolayı satışa izin vermese de play-off'ta kaybedip Ligue 2'de kaldı.
Siyah-beyazlılar bu durumu pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünürken 20 milyon Euro civarında teklifleri kabul etmeyen St. Etienne'nin inadını kırmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar için bir süredir bu bölgede Leandro Trossard ismi gündemin bir numarasında yer alsa da Zuriko Davitashvili de adayların ilk sırasında yer almaya devan ediyor.
İNADI KIRMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne'den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor.
20 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Ligue 2'de sezonu 3. Sırada bitiren St. Etienne play-off finalinde Nice yenilerek üst lige çıkmayı başaramadı.
Davitashvili sezon genelinde başarılı bir performans sergilerken 16 gol ve 5 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Fransız ekibi St. Etienne, Ligue 1 hedefinden dolayı satışa izin vermese de play-off'ta kaybedip Ligue 2'de kaldı.
Siyah-beyazlılar bu durumu pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünürken 20 milyon Euro civarında teklifleri kabul etmeyen St. Etienne'nin inadını kırmayı hedefliyor.