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Beşiktaş'tan Davitashvili için yeni hamle!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde çok istese de alamadığı Zuriko Davitashvili için yine şartları zorlayacak. Siyah-beyazlılar, Ligue 1 hedefi nedeniyle tüm teklifleri reddeden St. Etienne'i bu kez ikna etmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:33
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Davitashvili için yeni hamle!
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Siyah-beyazlılar için bir süredir bu bölgede Leandro Trossard ismi gündemin bir numarasında yer alsa da Zuriko Davitashvili de adayların ilk sırasında yer almaya devan ediyor.

İNADI KIRMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde Gürcü oyuncu için teklif yapsa da St. Etienne'den ret yanıtı alan Beşiktaş, bu kez inadı kırmayı hedefliyor.

20 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar devre arasında 20 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarsa da Fransız ekibi Ligue 1 hedeflerini gerekçe göstererek yine geri çevirmişti.

SEZON PERFORMANSI

Ligue 2'de sezonu 3. Sırada bitiren St. Etienne play-off finalinde Nice yenilerek üst lige çıkmayı başaramadı.

Davitashvili sezon genelinde başarılı bir performans sergilerken 16 gol ve 5 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Fransız ekibi St. Etienne, Ligue 1 hedefinden dolayı satışa izin vermese de play-off'ta kaybedip Ligue 2'de kaldı.

Siyah-beyazlılar bu durumu pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünürken 20 milyon Euro civarında teklifleri kabul etmeyen St. Etienne'nin inadını kırmayı hedefliyor.

 

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