Lakers, Lu Dort, Mitchell Robinson ve Robert Williams ile ilgileniyor

Los Angeles Lakers'ın bu yaz transfer döneminde birçok uzun oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Takımın radarındaki isimler arasında Mitchell Robinson ve Robert Williams III yer alırken, Lakers'ın ayrıca Oklahoma City Thunder ile Lu Dort için de temas kurduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre Lakers, Thunder ile olası bir Lu Dort takasının şartlarını araştırdı.
Thunder'ın, Dort'un 2026-27 sezonu için geçerli olan 17.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu üzerinde karar vermesi gerekiyor.
Oklahoma City'nin, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in yeni kontratlarının maaş bütçesine yansımaya başlamasıyla birlikte lüks vergi ve apron sınırları konusunda dikkatli davranması bekleniyor.
Lakers cephesinde ise Luka Doncic ve Austin Reaves'in etrafını savunma yönü güçlü oyuncularla çevreleme isteği bulunuyor. Lu Dort da NBA'in en etkili kanat savunmacılarından biri olarak görülüyor.
Mitchell Robinson ve Robert Williams ise serbest oyuncu piyasasındaki pivotlar arasında Lakers'ın ilgisini çeken isimler konumunda.
Her iki oyuncunun da Doncic ile uyumlu bir ikili oluşturabileceği düşünülüyor. Ancak hem New York Knicks hem de Portland Trail Blazers, kendi uzunlarını takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.
Öte yandan Robinson ve Williams'ın kariyerleri boyunca sık sık sakatlık problemleri yaşamış olmaları da takımların değerlendirdiği önemli faktörlerden biri.
Lakers'ın Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura ve Luke Kennard ile ilgili vereceği kararlar da kadro yapılanmasını doğrudan etkileyebilir.
Bu oyuncuların yeniden imzalanıp imzalanmayacağına bağlı olarak Lakers'ın kadrosunu geliştirmek için serbest oyuncu piyasasından ziyade takas yolunu tercih etmesinin daha olası olduğu belirtiliyor.
Thunder'ın, Dort'un 2026-27 sezonu için geçerli olan 17.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu üzerinde karar vermesi gerekiyor.
Oklahoma City'nin, Jalen Williams ve Chet Holmgren'in yeni kontratlarının maaş bütçesine yansımaya başlamasıyla birlikte lüks vergi ve apron sınırları konusunda dikkatli davranması bekleniyor.
Lakers cephesinde ise Luka Doncic ve Austin Reaves'in etrafını savunma yönü güçlü oyuncularla çevreleme isteği bulunuyor. Lu Dort da NBA'in en etkili kanat savunmacılarından biri olarak görülüyor.
Mitchell Robinson ve Robert Williams ise serbest oyuncu piyasasındaki pivotlar arasında Lakers'ın ilgisini çeken isimler konumunda.
Her iki oyuncunun da Doncic ile uyumlu bir ikili oluşturabileceği düşünülüyor. Ancak hem New York Knicks hem de Portland Trail Blazers, kendi uzunlarını takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.
Öte yandan Robinson ve Williams'ın kariyerleri boyunca sık sık sakatlık problemleri yaşamış olmaları da takımların değerlendirdiği önemli faktörlerden biri.
Lakers'ın Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura ve Luke Kennard ile ilgili vereceği kararlar da kadro yapılanmasını doğrudan etkileyebilir.
Bu oyuncuların yeniden imzalanıp imzalanmayacağına bağlı olarak Lakers'ın kadrosunu geliştirmek için serbest oyuncu piyasasından ziyade takas yolunu tercih etmesinin daha olası olduğu belirtiliyor.