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Fenerbahçe'de yeni sezona giriş

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başlayacak. Sarı-lacivertliler, çalışmalarını daha sonra Topuk Yaylası'nda sürdürecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de yeni sezona giriş
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonunun ilk etap çalışmaları kapsamında 22-23 Haziran tarihlerinde sağlık kontrollerinden geçecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbolcular ve teknik heyet, iki gün sürecek kontrollerin ardından sezonun ilk antrenmanlarına başlayacak. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, daha sonra kamp çalışmaları için kulübün geleneksel hazırlık merkezi olan Topuk Yaylası'na geçecek. Teknik direktör yönetiminde yoğun bir çalışma programı uygulayacak olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını burada sürdürecek.

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, kamp döneminin ardından hazırlık maçlarıyla sezona son şeklini verecek.

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