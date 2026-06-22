Fenerbahçe'de yeni sezona giriş

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonunun ilk etap çalışmaları kapsamında 22-23 Haziran tarihlerinde sağlık kontrollerinden geçecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbolcular ve teknik heyet, iki gün sürecek kontrollerin ardından sezonun ilk antrenmanlarına başlayacak. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertliler, daha sonra kamp çalışmaları için kulübün geleneksel hazırlık merkezi olan Topuk Yaylası'na geçecek. Teknik direktör yönetiminde yoğun bir çalışma programı uygulayacak olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını burada sürdürecek.
Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, kamp döneminin ardından hazırlık maçlarıyla sezona son şeklini verecek.
Sarı-lacivertliler, daha sonra kamp çalışmaları için kulübün geleneksel hazırlık merkezi olan Topuk Yaylası'na geçecek. Teknik direktör yönetiminde yoğun bir çalışma programı uygulayacak olan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını burada sürdürecek.
Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı-lacivertliler, kamp döneminin ardından hazırlık maçlarıyla sezona son şeklini verecek.