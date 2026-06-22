Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in ağırlığını koyup futboldaki yeni yönetim organizasyonunu belirlemesi ile birlikte transfer için çalışmalar hızlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı takviyesi ve santrafor hamlesi için hem Mauro Icardi'yi hem de yabancı kuralında revizyon bekleyen Galatasaray, yerli alternatifleri de masaya yatırdı.
ONAYA SUNULDU
Can Uzun için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray'da stoper bölgesi için üç yerli oyuncunun ismi onaya sunuldu!
Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ile birlikte Alanyaspor'da forma giyen sol stoper Ümit Akdağ ve son olarak Rizespor ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un temasta olduğu Samet Akaydin önerildi.
OKAN BURUK'TAN VETO
Okan Buruk, üç yerli savunmacı için "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini arttırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız." diyerek üç ismin de transferine olumsuz görüş sundu.
ONAYA SUNULDU
Can Uzun için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray'da stoper bölgesi için üç yerli oyuncunun ismi onaya sunuldu!
Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ile birlikte Alanyaspor'da forma giyen sol stoper Ümit Akdağ ve son olarak Rizespor ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un temasta olduğu Samet Akaydin önerildi.
OKAN BURUK'TAN VETO
Okan Buruk, üç yerli savunmacı için "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini arttırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız." diyerek üç ismin de transferine olumsuz görüş sundu.