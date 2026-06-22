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Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Emin Bayram, Ümit Akdağ ve Samet Akaydin transferlerini veto etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 08:22
Haber: Türkiye
Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in ağırlığını koyup futboldaki yeni yönetim organizasyonunu belirlemesi ile birlikte transfer için çalışmalar hızlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yabancı takviyesi ve santrafor hamlesi için hem Mauro Icardi'yi hem de yabancı kuralında revizyon bekleyen Galatasaray, yerli alternatifleri de masaya yatırdı.

ONAYA SUNULDU

Can Uzun için Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekleyen Galatasaray'da stoper bölgesi için üç yerli oyuncunun ismi onaya sunuldu!

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram ile birlikte Alanyaspor'da forma giyen sol stoper Ümit Akdağ ve son olarak Rizespor ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un temasta olduğu Samet Akaydin önerildi.

OKAN BURUK'TAN VETO

Okan Buruk, üç yerli savunmacı için "Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ancak bize daha yüksek profilli bir stoper gerekli. Forma rekabetini arttırıp ideal 11'e girebilecek nitelikte bir stoper almalıyız." diyerek üç ismin de transferine olumsuz görüş sundu.  

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