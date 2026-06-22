Beşiktaş'tan Nübel'e 5 milyon euroluk teklif

Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'i transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ TEKLİFİNİ YAPTI
Siyah beyazlılar, geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için teklifini yaptı.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli eldivene yıllık 5 milyon euro önerdi. Alman kaleci Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
BAYERN'İN TALEBİ 10 MİLYON EURO
Bayern 10 milyon euro bonservis istiyor. Siyah beyazlılar, daha düşük bedelle transferi bitirmek için bir opsiyon arıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta görev alan Nübel, kalesinde 70 gol gördü.
Siyah beyazlılar, geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için teklifini yaptı.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Beşiktaş yönetimi, tecrübeli eldivene yıllık 5 milyon euro önerdi. Alman kaleci Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
BAYERN'İN TALEBİ 10 MİLYON EURO
Bayern 10 milyon euro bonservis istiyor. Siyah beyazlılar, daha düşük bedelle transferi bitirmek için bir opsiyon arıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta görev alan Nübel, kalesinde 70 gol gördü.