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Beşiktaş'tan Nübel'e 5 milyon euroluk teklif

Beşiktaş, Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar teklifini sunarken, Alman file bekçisinin transfere olumlu baktığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 08:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Nübel'e 5 milyon euroluk teklif
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Siyah beyazlılar, geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci için teklifini yaptı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş yönetimi, tecrübeli eldivene yıllık 5 milyon euro önerdi. Alman kaleci Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

BAYERN'İN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Bayern 10 milyon euro bonservis istiyor. Siyah beyazlılar, daha düşük bedelle transferi bitirmek için bir opsiyon arıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta görev alan Nübel, kalesinde 70 gol gördü.





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