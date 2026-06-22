Como, Davinson Sanchez için indirim istiyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez için İtalyan kulübü Como'nun ısrarı devam ediyor.
GALATASARAY'A YENİ TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como'nun 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'ın yeniden kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Como, Galatasaray'ın istediği 35 milyon euro'luk bonservis bedelini 28 milyon euro'ya çekmek istiyor.
GALATASARAY 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın ise bu oyuncu için 35 milyon euroda ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.
GALATASARAY'A YENİ TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Como'nun 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'ın yeniden kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Como, Galatasaray'ın istediği 35 milyon euro'luk bonservis bedelini 28 milyon euro'ya çekmek istiyor.
GALATASARAY 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray'ın ise bu oyuncu için 35 milyon euroda ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmeyi düşünmediği belirlendi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.