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Beşiktaş'ta Anguissa ısrarı

Beşiktaş, Napoli'den ayrılmak isteyen Frank Anguissa transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Kamerunlu orta sahayı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 08:22
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Anguissa ısrarı
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Napoli forması giyen Frank Anguissa'nın takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olan Kamerunlu orta, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde.

Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusunu kadroya katmak için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede Anguissa'yı takımda görmeyi istediğini ilettiği öne sürüldü.

1.84 boyundaki güçlü orta saha, hem savunma hem de hücum yönüyle öne çıkarken, ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.





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