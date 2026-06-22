22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Trabzonspor'da yeni rota: Mena

Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Camilo Mena ile ilgilenen Trabzonspor, önümüzdeki günlerde temaslarda bulunacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 08:56
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeni rota: Mena
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da genç isimlere olan ilgi tüm hızıyla devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geleceğin kadrosunu kurmaya çalışan bordo-mavililer, bu kez rotasını Polonya'ya çevirdi.

Bu sezon Polonya'da küme düşen ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Lechia Gdansk'ta forma giyen Camilo Mena transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti.

İki kanatta da forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu için bordo-mavili yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk temaslar en kısa sürede başlayacak.

TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Takımının lige veda etmesi nedeniyle Lechia Gdansk'tan ayrılmak isteyen Mena, Trabzonspor'un göstermiş olduğu ilgiye kayıtsız kalmıyor. Kariyerine daha iddialı bir takımda devam etmek için kulübünden kolaylık bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayı giymek için can atıyor.

15 GOL KATKISI SAĞLADI

Geride kalan sezonda takımı lige veda etse de Mena sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız kanat oyuncusu sezonu 10 asistle tamamlarken 5 de gole imzasını atarak takımının en dikkat çeken ismi oldu. Ancak Mena'nın bu performansı da ligde tutunmaya yeterli olmadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.