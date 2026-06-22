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Galatasaray'da Joao Gomes için pazarlık başladı!

Galatasaray, Wolverhampton'ın 30 milyon euro istediği Joao Gomes için pazarlıklara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Joao Gomes için pazarlık başladı!
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Merkez orta sahaya oyuncu arayan Galatasaray'ın Wolverhampton'dan Joao Gomes ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Gomes için yönetimin Wolverhampton ile temasa geçtiği öğrenildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

İngilizler 25 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki pazarlıklar başladı.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.

Joao Gomes'in sosyal medya hesabındaki 'Come to Galatasaray' yorumunu beğenmesi de taraftarları heyecanlandırdı. Bu beğeninin ardından Gomes'in paylaşımına kısa sürede 2 binden fazla mesaj atıldı.

FELIPE MELO DA DEVREDE

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo da bu transferde devreye girmeye hazır. Daha önce yaptığı bir açıklamada, kulüpte aktif olarak çalıştığı bir senaryoda "Joao Gomes'i hemen alırdım" diyen Melo, vatandaşının karar sürecinde kilit rol oynayabilir.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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