Galatasaray'da Joao Gomes için pazarlık başladı!

Merkez orta sahaya oyuncu arayan Galatasaray'ın Wolverhampton'dan Joao Gomes ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Gomes için yönetimin Wolverhampton ile temasa geçtiği öğrenildi.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
İngilizler 25 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki pazarlıklar başladı.
PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.
Joao Gomes'in sosyal medya hesabındaki 'Come to Galatasaray' yorumunu beğenmesi de taraftarları heyecanlandırdı. Bu beğeninin ardından Gomes'in paylaşımına kısa sürede 2 binden fazla mesaj atıldı.
FELIPE MELO DA DEVREDE
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo da bu transferde devreye girmeye hazır. Daha önce yaptığı bir açıklamada, kulüpte aktif olarak çalıştığı bir senaryoda "Joao Gomes'i hemen alırdım" diyen Melo, vatandaşının karar sürecinde kilit rol oynayabilir.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
İngilizler 25 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. İki kulüp arasındaki pazarlıklar başladı.
PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.
Joao Gomes'in sosyal medya hesabındaki 'Come to Galatasaray' yorumunu beğenmesi de taraftarları heyecanlandırdı. Bu beğeninin ardından Gomes'in paylaşımına kısa sürede 2 binden fazla mesaj atıldı.
FELIPE MELO DA DEVREDE
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo da bu transferde devreye girmeye hazır. Daha önce yaptığı bir açıklamada, kulüpte aktif olarak çalıştığı bir senaryoda "Joao Gomes'i hemen alırdım" diyen Melo, vatandaşının karar sürecinde kilit rol oynayabilir.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.