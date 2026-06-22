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Anadolu Efes'in yeni gardı Monaco'dan

Anadolu Efes, yeni sezon kadro planlamasında Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Matthew Strazel'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:08
Anadolu Efes'in yeni gardı Monaco'dan
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Anadolu Efes'te yeni sezon kadro planlaması kapsamında Matthew Strazel hamlesi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlıların, AS Monaco'da forma giyen Fransız oyun kurucuyla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Strazel'in Monaco ile mevcut sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle Anadolu Efes'in bu transferi tamamlamak için Fransız kulübüne önemli bir fesih bedeli ödemesi bekleniyor.

Monaco'nun yaz transfer döneminde kadrosundaki birçok değerli oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalabileceği belirtilirken, Strazel'in Anadolu Efes'e transferi bu sürecin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

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