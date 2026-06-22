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Jordan Goodwin, Suns ile 3 yıllık 19 milyon dolarlık kontratta anlaştı

Phoenix Suns ile guard Jordan Goodwin, 3 yıl ve 19 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jordan Goodwin, Suns ile 3 yıllık 19 milyon dolarlık kontratta anlaştı
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Phoenix Suns ile guard Jordan Goodwin, 3 yıl ve 19 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberi ESPN'den Shams Charania geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anlaşmanın son sezonunda Goodwin lehine bir oyuncu opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Goodwin, Phoenix formasıyla geçirdiği çıkış sezonunun ardından bu ödülü almış oldu.

1.91 metre boyundaki combo guard, geçtiğimiz sezon Suns formasıyla maç başına 22.5 dakika süre alırken 8.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.2 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakaladı.

Phoenix, Goodwin'i geçtiğimiz yıl temmuz ayında Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakılmasının ardından waiver listesinden kadrosuna katmıştı.

Deneyimli oyuncu daha sonra Suns formasıyla 70 maça çıkarken bunların 10'una ilk beşte başladı. Özellikle Collin Gillespie ile birlikte takımın guard rotasyonunun vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

Gillespie'nin de kısa süre önce yeni sözleşmeye imza atmasının ardından Suns, arka alan çekirdeğini korumayı başarmış oldu.

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