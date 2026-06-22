Tedesco'nun hedefi Yusuf Akçiçek

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi.
HEDEF YUSUF AKÇİÇEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bologna'nın yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapması bekleniyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Al Hilal forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgileniyor.
OOSTERWOLDE GÜNDEME GELDİ
Bologna için daha önce de Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde gündeme geldi.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
Fenerbahçe'den geçen sezon 22 milyon euro bedelle Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibinde 22 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
HEDEF YUSUF AKÇİÇEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bologna'nın yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapması bekleniyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bologna, Al Hilal forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek ile ilgileniyor.
OOSTERWOLDE GÜNDEME GELDİ
Bologna için daha önce de Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde gündeme geldi.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
Fenerbahçe'den geçen sezon 22 milyon euro bedelle Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibinde 22 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.