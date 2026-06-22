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Galatasaray'da Gabriel Sara sevinci

Galatasaray'da geride kalanın sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara, yeni sezon öncesi çalışmalara kadar tamamen hazır hale gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Gabriel Sara sevinci
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Galatasaray'da sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara, bu süreyi iyi geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kalan başarılı orta saha oyuncusunun sakatlıktan büyük ölçüde kurtulduğu ve 7 Temmuz'daki çalışmalara kadar tamamen hazır hale geleceği öğrenildi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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