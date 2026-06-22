Galatasaray'da Gabriel Sara sevinci

Galatasaray'da sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara, bu süreyi iyi geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kalan başarılı orta saha oyuncusunun sakatlıktan büyük ölçüde kurtulduğu ve 7 Temmuz'daki çalışmalara kadar tamamen hazır hale geleceği öğrenildi.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.