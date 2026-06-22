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Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 16 madalya elde etti

Comen Kupası'nda mücadele eden milli yüzücüler, organizasyonu 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı. Türk sporcular genel takım sıralamasında 766 puanla ikinci oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 16 madalya elde etti
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Comen Kupası'na katılan milli yüzücüler, organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Türk sporcular, erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü oldu. Türkiye, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci sırada yer aldı.

ALTIN MADALYA KAZANAN İSİMLER

Kuzey Set, erkekler 200 metre kurbağalama ve 400 metre karışıkta podyumun zirvesine çıktı.

Emir Bartu Özcan erkekler 100 metre kurbağalamada, Deniz Kaan Eryol ise erkekler 200 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

BAYRAK TAKIMLARINDAN ALTIN MADALYA

Erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı da altın madalyaya ulaştı. Takımda Sarp Barkın Hasay, Emir Bartu Özcan, Umut Aras Özkan ve Emir Bartu Özcan yer aldı.

Karma 4x50 metre karışık bayrak takımı ise Ayşe Nazlı Sönmez, Damla Maviler, Sarp Barkın Hasay ve Emir Bartu Özcan ile podyumun zirvesine çıktı.

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