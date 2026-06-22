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Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'ne eksi 1 puanla başlama tehlikesini son anda önledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka potada puan silme cezasından kurtuldu
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52 yıldır aralıksız yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son maçın son salisesinde aldığı mucizevi galibiyetle kurtulan Karşıyaka yeni sezon öncesi puanının silinmesi tehlikesini de önledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özel denetim şirketi tarafından yapılan mali denetim raporunu ek sürenin 19 Haziran Cuma sona eren son gününde Basketbol Federasyonu'na teslim eden yeni yönetim, takımın kriterleri yerine getirmediği için sezona eksi 1 puanla başlama tehlikesini engelledi.

Karşıyaka yönetimi bu hafta içinde Başkan Yiğit Tusder'in direkt yöneteceği basketbol şubesinin yeni yönetimini de belirleyecek. Yeşil-kırmızılılar, basketbol şube yönetimi belirlendikten sonra sözleşmesi sona eren Antrenör Ahmet Kandemir'le masaya oturacak.

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