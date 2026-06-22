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Anadolu Efes'te ayrılık: Vincent Poirier dönemi sona erdi

Anadolu Efes, 32 yaşındaki Fransız pivot Vincent Poirier ile yolların ayrıldığını açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off yarı final serisinde aşil tendonundan sakatlanan Poirier'in 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:35
Haber: AA
Anadolu Efes'te ayrılık: Vincent Poirier dönemi sona erdi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya dahil edilen 32 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAKATLIK SÜRECİ YAŞADI

Vincent Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı.

Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.

EFES'TE 5. AYRILIK

32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu.

Lacivert-beyazlılar daha önce Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile de yollarını ayırmıştı.

KADRO HAMLELERİ SÜRÜYOR

Anadolu Efes, eski oyuncusu Dario Saric'i kadrosuna katarken, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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