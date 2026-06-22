Anadolu Efes'te ayrılık: Vincent Poirier dönemi sona erdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya dahil edilen 32 yaşındaki pivot ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAKATLIK SÜRECİ YAŞADI
Vincent Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı.
Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.
EFES'TE 5. AYRILIK
32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
Lacivert-beyazlılar daha önce Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile de yollarını ayırmıştı.
KADRO HAMLELERİ SÜRÜYOR
Anadolu Efes, eski oyuncusu Dario Saric'i kadrosuna katarken, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Vincent Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı.
Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu, Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Vincent Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Poirier, Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,6 asistlik performans sergiledi.
EFES'TE 5. AYRILIK
32 yaşındaki pivot, geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
Lacivert-beyazlılar daha önce Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider ile de yollarını ayırmıştı.
KADRO HAMLELERİ SÜRÜYOR
Anadolu Efes, eski oyuncusu Dario Saric'i kadrosuna katarken, Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.