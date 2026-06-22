Uşakspor'da Yusufhan yolcu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da kanat oyuncusu Yusufhan Çalık, sözleşmesini tek taraflı feshederek Etimesgutspor'a transfer oldu.
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi henüz transfere başlamayan Uşakspor'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık yuvadan uçtu.
Genç futbolcunun Etimesgutspor'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 20 lig maçında 2 gol, 4 asistle oynayan Yusufhan, Uşakspor'la Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesini 18 Haziran'da tek taraflı sonlandırdı.
Uşakspor'da şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu devralmıştı.
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi henüz transfere başlamayan Uşakspor'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık yuvadan uçtu.
Genç futbolcunun Etimesgutspor'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 20 lig maçında 2 gol, 4 asistle oynayan Yusufhan, Uşakspor'la Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesini 18 Haziran'da tek taraflı sonlandırdı.
Uşakspor'da şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu devralmıştı.