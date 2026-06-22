22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Uşakspor'da Yusufhan yolcu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 11:58
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Uşakspor'da Yusufhan yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Uşakspor'da Yusufhan yolcu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da kanat oyuncusu Yusufhan Çalık, sözleşmesini tek taraflı feshederek Etimesgutspor'a transfer oldu.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi henüz transfere başlamayan Uşakspor'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık yuvadan uçtu.

Genç futbolcunun Etimesgutspor'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 20 lig maçında 2 gol, 4 asistle oynayan Yusufhan, Uşakspor'la Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesini 18 Haziran'da tek taraflı sonlandırdı.

Uşakspor'da şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu devralmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.