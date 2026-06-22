22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
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Shamrock -Derry City
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AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arjantinli yıldız Matias Soule'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 10:23
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin ardından sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fotomaç'ın haberine göre, Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.

Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soule'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.

İtalyan basınında, 23 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe'nin ilgili olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda 42 maça çıkan Soule 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. 





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