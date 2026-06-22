Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin ardından sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fotomaç'ın haberine göre, Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.



Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soule'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.



İtalyan basınında, 23 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe'nin ilgili olduğu vurgulandı.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda 42 maça çıkan Soule 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.











