Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin ardından sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı.
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Fotomaç'ın haberine göre, Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.
Finansal Fair Play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soule'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi.
İtalyan basınında, 23 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe'nin ilgili olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda 42 maça çıkan Soule 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arjantinli yıldız Matias Soule'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.
SPORX AI BAKIŞI
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin ardından sağ kanat pozisyonu için de arayışlara başladı.
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Fotomaç'ın haberine göre, Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe, hücum hattı için Roma'nın yıldızı Matias Soule'yi gündemine aldı.
Fenerbahçe
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