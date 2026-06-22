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Milli judocudan Berlin'de bronz madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, Almanya'da düzenlenen Berlin Gençler Avrupa Kupası 2026'da kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli judocudan Berlin'de bronz madalya
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı milli judocusu Sema Mete, Almanya'da düzenlenen Berlin Gençler Avrupa Kupası 2026'yı bronz madalyayla tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20-21 Haziran tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilen ve 38 ülkeden 459 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlar +78 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Sema Mete, başarılı performansıyla kürsüye çıkmayı başardı.

Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan milli sporcu, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'dan Franziska Galla'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde bir diğer Alman sporcu Peppa Ploehnert ile karşı karşıya gelen Mete, rakibine mağlup olunca bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında da Almanya'dan Eljesa Bajra ile karşılaşan başarılı judocu, rakibini yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Berlin'de elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü gururlandıran Sema Mete, uluslararası arenadaki başarılı performansına bir yenisini daha ekledi.

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