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Tottenham'dan Marcus Rashford hamlesi

Tottenham Hotspur'un, yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u gündemine aldığı belirtildi. Manchester United'ın yüksek maaş yükünden çıkmak istediği, İngiliz oyuncunun ise doğru proje için maaşında ciddi indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 14:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Tottenham'dan Marcus Rashford hamlesi
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Tottenham Hotspur, yaz transfer döneminde Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u gündemine aldı.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen İngiliz futbolcunun, doğru proje için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.

TOTTENHAM'IN TRANSFER PLANI

Bu yaz transferde hızlı hareket etmek isteyen Tottenham, geçen hafta Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi 52 milyon euro  karşılığında kadrosuna kattı.

Londra ekibinin, Newcastle United'ın reddettiği Sandro Tonali için de 80 milyon euro ilk teklifini yaptığı aktarıldı.

Tottenham'ın transfer politikasında yurt dışından genç ve tecrübesiz oyuncular yerine Premier Lig'de kendisini kanıtlamış isimlere öncelik verdiği ifade edildi. Marcus Rashford'un da bu profile uygun olduğu vurgulandı.



40 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

The i Paper'ın haberine göre Tottenham, Manchester United ile Rashford arasında Aston Villa'nın geçen sezon kiralık sözleşmeyi kalıcı hale getirmesi için belirlenen 40 milyon euro bedeli ödemeye sıcak bakmıyor.

Ancak Londra ekibinin daha düşük bir teklif üzerinde çalıştığı aktarıldı.

RASHFORD'UN ÖNCELİĞİ YURT DIŞI

Marcus Rashford'un önceliğinin şu aşamada yeniden yurt dışına gitmek olduğu kaydedildi. İngiliz oyuncunun özellikle Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığı, Bayern Münih'in de 28 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Rashford'un bir diğer seçeneğinin ise Manchester United'a dönerek altyapısından yetiştiği kulüpte kariyerini yeniden canlandırmak olduğu ifade edildi.



UNITED KİRALIK FORMÜLÜNE SICAK BAKMIYOR

Manchester United'ın, yüksek maaş yükünden kurtulmak istemesi nedeniyle Rashford'un Premier Lig'den gelecek teklifleri yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceği öne sürüldü.

United cephesinin, Barcelona ile yeni bir kiralık anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Katalan ekibinin geçen sezon Rashford'un kiralık sözleşmesindeki 26 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmaması, Manchester United'ın bu tavrında etkili oldu.

DE ZERBI'NİN İLGİSİ

Rashford'un maaş beklentisi olmasaydı birçok kulübün oyuncu için sıraya girebileceği ifade edildi.

İngiliz yıldızın Barcelona'daki performansıyla yeniden çıkış yakaladığı vurgulanırken, Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin Rashford'un büyük bir hayranı olduğu ve kulüp yönetimini bu transfer için zorlayabileceği aktarıldı.

Rashford'un bir sonraki transferini gerçekleştirebilmesi için maaşında önemli bir indirime gitmesi bekleniyor. Oyuncunun da kariyerinin kritik bir döneminde doğru adımı atmak adına buna hazır olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Manchester United'ın da yoğun bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor. Kulübün Rashford'dan elde edilecek geliri kadronun diğer bölgelerine yatırım yapmak için kullanabileceği ifade edildi.

United'ın Atalanta forması giyen Ederson transferinde temaslarını sürdürdüğü, ancak Dünya Kupası nedeniyle sürecin yavaşladığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin orta saha takviyesi için çalışmalarına devam ettiği, West Ham'ın Portekizli oyuncusu Mateus Fernandes ile görüşmelerin sürdüğü ancak istenen bonservis bedelinin United'ı düşündürdüğü belirtildi.

ALTERNATİF İSİMLER GÜNDEMDE

Manchester United'ın öncelikli hedeflerinden birinin Elliot Anderson olduğu, ancak oyuncu için Manchester City'nin devreye girmesinin beklendiği aktarıldı. Bu transferin İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabileceği öne sürüldü.

Manchester United yönetiminin transfer döneminde ekonomik dengeleri korumaya kararlı olduğu, fiyatların kulübün sınırlarını aşması halinde alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

Tottenham'ın ise bu yaz transferde daha agresif bir politika izlediği ve Rashford için maaş yapısında anlaşma sağlanması halinde bu transferin kulüp adına uygun maliyetli bir fırsat olabileceği ifade edildi.

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