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Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe için veda!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak Dirk Kuyt, kulübü Dordrecht'te oyuncularla vedalaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler
Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe için veda!
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de göreve başlamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.

OYUNCULARLA VEDALAŞTI

ESPN'de yer alan habere göre, Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Kuyt'ın, pazartesi akşamı saat 19.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

ESPN'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adam için Dordrecht'e tazminat ödeyeceği belirtildi.

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