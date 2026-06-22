Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe için veda!

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de göreve başlamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.
OYUNCULARLA VEDALAŞTI
ESPN'de yer alan habere göre, Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Kuyt'ın, pazartesi akşamı saat 19.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
ESPN'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adam için Dordrecht'e tazminat ödeyeceği belirtildi.
OYUNCULARLA VEDALAŞTI
ESPN'de yer alan habere göre, Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Dordrecht'te oyuncularla vedalaşan 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Kuyt'ın, pazartesi akşamı saat 19.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
ESPN'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, Hollandalı teknik adam için Dordrecht'e tazminat ödeyeceği belirtildi.