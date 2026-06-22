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Bayern Münih'ten Laimer için karar!

Bayern Münih, 29 yaşındaki Konrad Laimer ile yeni sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Laimer için karar!
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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te Konrad Laimer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bavyera ekibinin, Avusturyalı orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmanın son aşamasına geldiği belirtildi. Taraflar arasında yalnızca bazı küçük detayların netleştirilmesinin kaldığı ifade edildi.

Kicker'ın haberine göre, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Konrad Laimer'in yeni kontrata imza atan bir sonraki isim olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla 47 maça çıkan Laimer, 3 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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