22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Başakşehir'den sol bek takviyesi

İstanbul Başakşehir, son olarak Hertha Berlin forması giyen Polonyalı sol bek Michal Karbownik'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir'den sol bek takviyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli kulüp, Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonda Almanya 2. Futbol Ligi'nde Hertha Berlin formasıyla 26 maçta görev yapan Karbownik, hem sol bek hem de sol kanatta oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli oyuncu, ülkesinin A Milli Takımı adına bugüne kadar 4 karşılaşmada görev aldı.

Yeni sezonda Avrupa kupaları ve Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Başakşehir, Karbownik transferiyle savunma hattını güçlendirmiş oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.