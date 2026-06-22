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Devin Booker, babasının anısına forma numarasını 15 ile değiştirdi

Phoenix Suns'ın yıldız guardı Devin Booker, kariyeri boyunca kullandığı 1 numaralı formayı bırakarak babası Melvin Booker'a ithafen 15 numaralı formayı giymeye karar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Devin Booker, babasının anısına forma numarasını 15 ile değiştirdi
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Phoenix Suns'ın yıldız guardı Devin Booker, kariyeri boyunca kullandığı 1 numaralı formayı bırakarak babası Melvin Booker'a ithafen 15 numaralı formayı giymeye karar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'de ve yurt dışında profesyonel basketbol oynayan Melvin Booker'ın da kariyeri boyunca kullandığı 15 numara, Booker ailesi için özel bir anlam taşıyor.

Suns organizasyonu, Pazar günü kutlanan Babalar Günü kapsamında Melvin Booker ile Devin Booker'ın forma numarası değişikliği hakkında konuştuğu özel bir video yayımladı.

Devin Booker videoda yaptığı açıklamada, 15 numaranın her zaman hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"15 numaranın peşinden tüm kariyerim boyunca koştum. Bu her zaman ailemizin numarası oldu. Babam da bu numarayı giydi ve ben ona her zaman başarının yol haritası olarak baktım," ifadelerini kullandı.

Booker, NBA kariyerinin tamamında 1 numaralı formayı giymiş olsa da ABD Milli Takımı ile katıldığı 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 15 numarayı tercih etmiş ve her iki turnuvada da altın madalya kazanmıştı.

11 sezonluk NBA kariyerinde normal sezon ve playofflar dahil toplam 19 bin 520 sayı kaydeden Booker, Phoenix Suns tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Babası Melvin Booker ise Missouri Üniversitesi'nde forma giydiği dönemde ülke çapında dikkat çeken bir guard olarak öne çıkmış, 1994 yılında All-America takımına seçilmiş ve aynı yıl Big Eight Konferansı'nın Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

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