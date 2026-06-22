22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

TOFAŞ'tan pota altı hamlesi: Terrell Carter imzayı attı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen ABD'li pivot Terrell Carter ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Rusya liginde 41 maçta 13 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 17:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 17:19
Haber: AA
TOFAŞ'tan pota altı hamlesi: Terrell Carter imzayı attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Terrell Carter'ı kadrosuna kattı. Bursa temsilcisinden yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Terrell Carter, 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket forması da giymişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

ABD'li pivot, geçen sezon Rusya liginde 41 karşılaşmada görev yaptı. Carter, bu maçlarda 13 sayı, 5,9 ribaunt, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.