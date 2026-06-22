TOFAŞ'tan pota altı hamlesi: Terrell Carter imzayı attı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Terrell Carter'ı kadrosuna kattı. Bursa temsilcisinden yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Terrell Carter, 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket forması da giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
ABD'li pivot, geçen sezon Rusya liginde 41 karşılaşmada görev yaptı. Carter, bu maçlarda 13 sayı, 5,9 ribaunt, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.
Terrell Carter, 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket forması da giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
ABD'li pivot, geçen sezon Rusya liginde 41 karşılaşmada görev yaptı. Carter, bu maçlarda 13 sayı, 5,9 ribaunt, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.