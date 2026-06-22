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Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'da!

Beşiktaş GAİN ile yollarını ayıran milli basketbolcu Yiğit Arslan, yeni sezon öncesinde Trabzonspor Basketbol ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 18:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'da!
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı ile yollarını ayıran milli basketbolcu Yiğit Arslan'ın yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Trabzonspor Basketbol ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Basketbol, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Hoş geldin, Yiğit Arslan. Takımımız, milli basketbolcu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı. Yiğit'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Beşiktaş GAİN forması giyen 29 yaşındaki şutör oyun kurucu, siyah-beyazlı ekipte üç sezon boyunca görev yapmış ve kaptanlık sorumluluğunu da üstlenmişti. Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında Yiğit Arslan'a kulübe verdiği emekler ve katkılarından dolayı teşekkür etmişti.

Milli oyuncunun transferiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor Basketbol, yeni sezonda Basketbol

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş GAİN formasıyla ligde toplam 36 maça çıkan Yiğit Arslan, maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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