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Jose Mourinho ayrılığa engel oldu: Gonzalo Garcia

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gonzalo Garcia'nın ayrılığına şimdilik engel oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho ayrılığa engel oldu: Gonzalo Garcia
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Real Madrid altyapısının dikkat çeken isimlerinden Gonzalo Garcia'nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle genç oyuncunun geleceğine ilişkin planlar şimdilik askıya alındı.

Gonzalo Garcia'nın daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu yaz ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak Matteo Moretto'nun aktardığı bilgiye göre Mourinho, kulübünden genç futbolcuyla ilgili yürütülen görüşmelerin durdurulmasını talep etti.

MOURINHO OYUNCUYU YAKINDAN GÖRMEK İSTİYOR

Portekizli teknik direktörün, Gonzalo Garcşa'nın sahip olduğu özellikleri kendi projesi açısından oldukça değerli bulduğu ve oyuncuyu daha yakından değerlendirmek istediği belirtildi. Mourinho'nun, genç golcünün geleceğiyle ilgili nihai kararını vermeden önce onu detaylı şekilde analiz etmeyi planladığı ifade edildi.

BİRÇOK TAKIMIN RADARINDAYDI

Real Madrid altyapısındaki performansı ve gelişimiyle son dönemde dikkat çeken Gonzalo Garcia, birçok kulübün transfer listesine girmeyi başarmıştı.

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