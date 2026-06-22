Zeki Murat Göle için sürpriz gelişme!

Kayyım yönetimiyle yeni bir yapılanma sürecine giren Düzcespor'da teknik direktörlük görevi için Düzceli futbol adamı Zeki Murat Göle'nin ismi ön plana çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-lacivertli kulübün, Fenerbahçe'de yardımcı teknik direktör olarak görev yapan Düzceli futbol adamı Zeki Murat Göle'yi takımın başına getirmek istediği öğrenildi.
Düzce futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen kayyım yönetiminin, teknik direktör konusundaki kararını kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
46 yaşındaki Zeki Murat Göle'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. [Düzce TV]
Düzce futbolunu yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen kayyım yönetiminin, teknik direktör konusundaki kararını kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
46 yaşındaki Zeki Murat Göle'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. [Düzce TV]