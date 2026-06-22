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Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı

Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Samsunspor'daki kiralık dönemi sonrası takıma geri dönen İrfan Can Eğribayat'ın da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 15:04
Haber: Trtspor
Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı
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Fenerbahçe, kısa bir süre sonra topbaşı yapacak. Sarı laciverliler, sağlık kontrollerinin ardından 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda kampa girecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmaları sürerken, takımdaki fazla futbolcu sayısı da teknik heyeti düşündürüyor. Kiralıktan dönen oyuncular ile birlikte özellikle orta saha ve defansta çok sayıda oyuncu bulunuyor. Kadronun kalabalık olduğu bir diğer bölge ise kaleci mevkisi oldu.

KADRODA 5 KALECİ VAR
2 AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'nin kadrosunda 5 kaleci bulunuyor. Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson, takımda sözleşmeleri devam eden file bekçileri olarak ön plana çıktı. Yönetim, bu futbolculardan en az 2'siyle yolları ayırmayı planlıyor.

AYRILIĞA YAKIN İSİMLER

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Dominik Livakovic ve geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat, ayrılığa en yakın 2 isim. Hırvat file bekçisinin sarı lacivertliler ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Dünya Kupası'nın ardından kararını verecek.

İrfan Can Eğribayat ise sözleşmesinin son yılına giriyor. 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon Fenerbahçe'de forma giymesi beklenmiyor.


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