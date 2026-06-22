22 Haziran
Arjantin-Avusturya
20:00
23 Haziran
Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
23 Haziran
Ürdün-Cezayir
06:00
22 Haziran
Shelbourne-Bohemian FC
21:45
22 Haziran
Shamrock -Derry City
22:00
22 Haziran
AIK-Kalmar FF
16:00
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
20:00
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
20:05

Yıldız futbolcu Kayserispor'a veda etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Onurcan Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. 31 yaşındaki kaleci, 3 yıllık süreçte güzel anılar ve dostluklar biriktirdiğini belirterek camiaya teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 17:30
Haber: AA
Yıldız futbolcu Kayserispor'a veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri, yayımladığı mesajla sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Onurcan Piri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Kayserispor'da geçirdiği 3 yıllık süreçte güzel anıların yanı sıra dostluklar da biriktirdiğini belirtti.

"KAYSERİSPOR'UN YERİ BENDE AYRI OLACAK"

Onurcan Piri, veda mesajında, "Bu 3 yıllık süreçte yalnızca güzel anılar değil, ömür boyu kıymetini bileceğim dostluklar da biriktirdim. Bu yolculukta birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Kapalıkale'ye ve her koşulda desteğini hissettiren tüm Kayserispor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı camianın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten deneyimli kaleci, kulüp personeline de ayrıca teşekkür etti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Onurcan Piri, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürlerimin en özeli ise kulübümüzün tüm emekçi personeline. Onlar, çoğu zaman görünmeyen ama bu büyük camianın ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden olan gizli kahramanlar. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum her birine ayrıca minnettarım.

Bulunduğum her kulüpte aidiyet duygusuyla hareket etmeye, taşıdığım formaya layık bir sporcu olmaya gayret ettim. İşimizin bir parçası da ayrılıklar. Bugün ayrılıyor olsam da Kayserispor'un ve burada tanıdığım güzel insanların yeri bende her zaman ayrı olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kayserispor'a bundan sonraki yolculuğunda yürekten başarılar diliyorum. Umarım bu büyük camia, hak ettiği güzel günlere ve başarılara en kısa zamanda ulaşır. Hakkınızı helal edin. Benim de sizlere hakkım helal olsun. Hoşça kalın."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.