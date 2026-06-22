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Aras Kargo, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, 2004 doğumlu orta oyuncu Bengisu Aygün ile yeni sezon için sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aras Kargo, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Bengisu Aygün ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.

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