Aras Kargo, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Bengisu Aygün ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceği belirtildi.
Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.