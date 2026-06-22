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Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Anna Prasolova'yı transfer etti

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Anna Prasolova'yı transfer etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Rus orta oyuncu Anna Prasolova ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Prasolova'nın daha önce Dynamo-Academiya-RBM U20, Sparta Nizhny Novgorod, Yenisey Krasnoyarsk ve Tulitsa Tula takımlarında forma giydiği kaydedildi.

 

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