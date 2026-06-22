22 Haziran
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Fransa-Irak
00:00
23 Haziran
Norveç-Senegal
03:00
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Ürdün-Cezayir
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AIK-Kalmar FF
0-2
23 Haziran
Ponte Preta-Novorizontino
02:00
22 Haziran
Varbergs BoIS FC-Landskrona BoIS
2-3
22 Haziran
Oerebro-Sandvikens IF
1-1

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Moldova'da sahaya çıkacak

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'daki ikinci etabında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 21:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Moldova'da sahaya çıkacak
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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenecek ikinci etabına katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Kişinev'de 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.

Milli takım, Hırvatistan'daki ilk etabı 4. sırada tamamlamıştı.

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