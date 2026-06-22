7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Moldova'da sahaya çıkacak

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenecek ikinci etabına katılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Kişinev'de 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.
Milli takım, Hırvatistan'daki ilk etabı 4. sırada tamamlamıştı.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Letonya, Norveç ve Romanya ile karşılaşacak.
Milli takım, Hırvatistan'daki ilk etabı 4. sırada tamamlamıştı.