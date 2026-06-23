Fenerbahçe'de 17 ayrılık bekleniyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetim kadrodaki yoğunluğu azaltmak için de harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte futbolcu sayısı 39'a yükselirken, Vedat Muriqi transferinin ardından bu rakam 40'a çıktı. Yönetimin yeni sezon öncesinde en az 5 transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi.
KADRODA BÜYÜK OPERASYON
Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte futbolcu sayısının 45'e ulaşması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim zorunluluğu nedeniyle sarı-lacivertliler geniş çaplı bir ayrılık operasyonuna hazırlanıyor.
Yönetimin, transferlerin tamamlanmasının ardından en az 17 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediği belirtildi.
ÖNCELİK MALİYETİ YÜKSEK İSİMLER
Fenerbahçe'de önceliğin maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği futbolcular olduğu ifade edildi.
Bu doğrultuda bazı oyuncuların menajerleriyle temasların başladığı ve ayrılık sürecinin hızlandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.
HEDEF 14 AĞUSTOS
Sarı-lacivertli yönetimin, 14 Ağustos'a kadar yeni sezonun ana kadrosunu şekillendirerek teknik heyetin istediği yapıyı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.
KADRODA BÜYÜK OPERASYON
Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla birlikte futbolcu sayısının 45'e ulaşması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim zorunluluğu nedeniyle sarı-lacivertliler geniş çaplı bir ayrılık operasyonuna hazırlanıyor.
Yönetimin, transferlerin tamamlanmasının ardından en az 17 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediği belirtildi.
ÖNCELİK MALİYETİ YÜKSEK İSİMLER
Fenerbahçe'de önceliğin maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği futbolcular olduğu ifade edildi.
Bu doğrultuda bazı oyuncuların menajerleriyle temasların başladığı ve ayrılık sürecinin hızlandırılmaya çalışıldığı öğrenildi.
HEDEF 14 AĞUSTOS
Sarı-lacivertli yönetimin, 14 Ağustos'a kadar yeni sezonun ana kadrosunu şekillendirerek teknik heyetin istediği yapıyı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.