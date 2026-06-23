Ibrahim Maza için karar Dünya Kupası sonrası!

Bayer Leverkusen forması giyen Ibrahim Maza, geleceği için Dünya Kupası sonrası karar verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cezayir ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu, kupanın ardından geleceğiyle ilgili kararını netleştirecek.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek isteyen ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan Maza ile Avrupa'dan da önemli takımlar ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Cezayirli futbolcunun, geçen yıl imza attığı Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Bayer Leverkusen'de geçen sezon 44 maçta süre bulan Ibrahim Maza, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek isteyen ve Galatasaray'ın da listesinde yer alan Maza ile Avrupa'dan da önemli takımlar ilgileniyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Cezayirli futbolcunun, geçen yıl imza attığı Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Bayer Leverkusen'de geçen sezon 44 maçta süre bulan Ibrahim Maza, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.