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Fenerbahçe'den Beraldo atağı!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Beraldo atağı!
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Yeni sezon öncesi savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunmacısı Lucas Beraldo geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, 21 yaşındaki stoperin transfer şartlarını öğrenmek için Fransız kulübüyle ilk teması kurdu. Fenerbahçe'nin oyuncunun maliyetini araştırdığı ve transferin gerçekleşme ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

PSG'NİN TALEBİ 25 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in genç savunmacı için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin ise yüksek maliyet nedeniyle Fransız kulübünden indirime gitmesini beklediği ifade edildi.

MAAŞ BEKLENTİSİ DE YÜKSEK

Brezilyalı futbolcunun yıllık maaş beklentisinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferin finansal şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.

PSG'DE 87 MAÇ

Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain kariyerinde şu ana kadar 87 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı savunmacı bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

 

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