Samsunspor, Renato Nhaga'yı istiyor

Gelecek sezon Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarında iddialı ve nokta atışı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.
Sarı-kırmızılılar, 1.72 boyundaki Gine-Bissaulu orta sahayı geçtiğimiz kış Portekiz'in Casa Pia takımından 6 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı. 19 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalanmıştı.
19 yaşındaki Renato Nhaga, Galatasaray'da 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, 1.72 boyundaki Gine-Bissaulu orta sahayı geçtiğimiz kış Portekiz'in Casa Pia takımından 6 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı. 19 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalanmıştı.
19 yaşındaki Renato Nhaga, Galatasaray'da 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.