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Samsunspor, Renato Nhaga'yı istiyor

Samsunspor, Galatasaray'dan genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı kiralamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 09:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Renato Nhaga'yı istiyor
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Gelecek sezon Süper Lig'de daha üst sıraları hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarında iddialı ve nokta atışı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi.

Sarı-kırmızılılar, 1.72 boyundaki Gine-Bissaulu orta sahayı geçtiğimiz kış Portekiz'in Casa Pia takımından 6 milyon euro bonservis ödeyerek renklerine bağlamıştı. 19 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalanmıştı.

19 yaşındaki Renato Nhaga, Galatasaray'da 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.

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